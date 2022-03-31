اليوم 14:22
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
جرحى في حريق كبير بسوق وسط مدينة الكويت
جرحى في حريق كبير بسوق وسط مدينة الكويت
31 مارس 2022 22:37

أسفر حريق كبير اندلع، اليوم الخميس، في عدد من المحال بسوق المباركية الشهير وسط مدينة الكويت عن إصابة عدد من الأشخاص، من دون حدوث وفيات.
وسوق المباركية هو سوق تراثي قديم يقع وسط العاصمة، ويعد أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة الكويت ويعج يومياً بالزوار من كل أنحاء الكويت.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم التعامل مع 14 حالة، إذ نُقلت خمس حالات إلى المستشفى وفيما تلقت تسع الإسعاف والعلاج في موقع الحدث.
وقال المتحدث باسم قوة الإطفاء إن عدد المحال المحترقة تجاوز العشرين، معظمها في سوق السلاح. ووصل عدد الفرق التي تتعامل مع الحادث ثماني فرق.
وشوهدت أعمدة الدخان المنبعثة من الحريق من على بعد كيلومترات عدة من موقع الحادث.

 

المصدر: رويترز
حريق
الكويت
آخر الأخبار
«الشربيل» المغربي يزداد الطلب عليه في رمضان
دنيا
«الشربيل» المغربي يزداد الطلب عليه في رمضان
اليوم 14:19
تلفزيون الشارقة يُطل بـ 15 برنامجاً ومسلسلاً في رمضان
دنيا
تلفزيون الشارقة يُطل بـ 15 برنامجاً ومسلسلاً في رمضان
اليوم 14:16
المدارس في ألمانيا تستقبل أكثر من 40 ألف لاجئ أوكراني
عربي ودولي
المدارس في ألمانيا تستقبل أكثر من 40 ألف لاجئ أوكراني
اليوم 14:14
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
اليوم 14:08
«ويز إير» تطلق رحلاتٍ جديدة إلى وجهاتٍ أوروبية مميزة
الاقتصادي
«ويز إير» تطلق رحلاتٍ جديدة إلى وجهاتٍ أوروبية مميزة
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©