جرحى في حريق كبير بسوق وسط مدينة الكويت

أسفر حريق كبير اندلع، اليوم الخميس، في عدد من المحال بسوق المباركية الشهير وسط مدينة الكويت عن إصابة عدد من الأشخاص، من دون حدوث وفيات.

وسوق المباركية هو سوق تراثي قديم يقع وسط العاصمة، ويعد أحد المعالم السياحية المهمة في مدينة الكويت ويعج يومياً بالزوار من كل أنحاء الكويت.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم التعامل مع 14 حالة، إذ نُقلت خمس حالات إلى المستشفى وفيما تلقت تسع الإسعاف والعلاج في موقع الحدث.

وقال المتحدث باسم قوة الإطفاء إن عدد المحال المحترقة تجاوز العشرين، معظمها في سوق السلاح. ووصل عدد الفرق التي تتعامل مع الحادث ثماني فرق.

وشوهدت أعمدة الدخان المنبعثة من الحريق من على بعد كيلومترات عدة من موقع الحادث.