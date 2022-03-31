السعودية: تصنيف 25 اسماً وكياناً على قوائم الإرهاب

الرياض (الاتحاد)

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية تصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.

وقالت الرئاسة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم، إن ذلك يأتي في إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، حيث قامت السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل منفرد ومنسق مع الولايات المتحدة ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية بإصدار هذا التصنيف.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدمي الدعم للإرهابيين فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة.

وأضافت أنه يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الأسماء أو لصالحهم أو نيابة عنهم من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، موضحة أنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بتلك الأفراد والكيانات.

وشملت أسماء الأفراد المصنفين: «شيرانجيف كومار سينج (هندي الجنسية)، عبده عبدالله دائل (يمني الجنسية)، كونستانتينوس ستافريديس (يوناني الجنسية)، سعيد أحمد محمد الجمل (يمني الجنسية)، مانوج صبهاروال (هندي الجنسية)، جامي علي محمد (صومالي الجنسية)، هاني عبدالمجيد محمد أسعد (يمني الجنسية)، عبدي ناصر علي محمود (بريطاني الجنسية)، طالب علي حسين الأحمد الراوي (سوري الجنسية)، عبدالجليل ملاح (سوري الجنسية).

أما أسماء الكيانات المصنفة شملت: «شركة أورم شيب ما نجمنت»، «شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة»، «شركة مساهمة (جي جي أو) لصناعة وتجارة المواد الغذائية»، «شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية»، «شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة»، «شركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات»، «شركة الحظاء للصرافة»، «شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية»، «شركة سويد وأولاده للصرافة»، «شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة»، «مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير»، «مؤسسة فاني لتجارة النفط»، «مؤسسة أدون للتجارة العامة»، «سفينة تريبل سكسيس»، «سفينة لايت مون».