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روسيا تتهم أوكرانيا باحتجاز 68 سفينة دولية قرب أوديسا
البحر الأسود
31 مارس 2022 19:07

اتهمت روسيا أوكرانيا باحتجاز 68 سفينة أجنبية في موانئها على البحر الأسود قرب أوديسا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو، اليوم الخميس، إن السفن تابعة للصين وتركيا وسويسرا واليونان، من بين دول أخرى.
وأضاف أن روسيا تفتح ممرا آمنا كل يوم حتى يتسنى لهم مغادرة المياه الإقليمية الأوكرانية.
ووفقا لطواقم السفن، منعت السلطات الأوكرانية السفن الأجنبية من المغادرة "بسبب خطر الغرق الفوري"، وهو زعم لم يتسن التحقق منه بصورة مستقلة.
وفي ذات الوقت، رفضت الوزارة اتهامات كييف بأنها وضعت ألغاما بحرية في البحر الأسود، واتهمت وحدات أوكرانية بنشر نحو 370 لغما في البحر الأسود.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 10 ألغام أفلتت من مراسيها وتطفو في الجزء الغربي من البحر.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
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