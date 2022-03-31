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الجامعة العربية تؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية
الجامعة العربية تؤكد أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية
31 مارس 2022 17:03

أحمد شعبان (القاهرة)
 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مُرحباً بالمشاورات اليمنية- اليمنية التي تستضيفها الرياض حالياً، معتبراً أن هذه المشاورات تُمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل، الذي يحقن دماء اليمنيين، ويُعيد الاستقرار لبلدهم، ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه.
وجدد أبو الغيط، في بيان له اليوم الخميس، إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها ميلشيا الحوثي على السعودية والإمارات، وكذلك على الشعب اليمني، بما يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرض حياة السكان للخطر. 
وقال أبو الغيط إن استمرار الحوثي في مباشرة هذه الأعمال العدوانية، ورفضه كافة مبادرات السلام ووقف إطلاق النار، يتعين أن يُقابله ردٌ حازم وموحد من المجتمع الدولي، بما في ذلك أهمية قيام الولايات المتحدة الأميركية بالنظر مجدداً في إعادة تصنيف ميلشيا الحوثي كجماعة إرهابية، خاصة أن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي ينص بوضوح على تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية. 
وأكد أبو الغيط أن إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكناً ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعاً دولياً برفض مسلكها الإجرامي.

الجامعة العربية
اليمن
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