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بوتين يعتزم عرض تسوية بشأن مدفوعات الغاز بالروبل
بوتين يعتزم عرض تسوية بشأن مدفوعات الغاز بالروبل
31 مارس 2022 16:42

ذكرت ألمانيا وإيطاليا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لهما إنه يمكن للمشترين الأوروبيين مواصلة سداد مدفوعات الغاز باليورو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وصرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "قال بوتين إن العقود الحالية سوف تظل قائمة"، مشيرا إلى اتصال هاتفي مع الرئيس اليوم السابق.
وأضاف أن تحويل تلك المدفوعات إلى الروبل سوف يتم داخل في روسيا. وقال "الشعور الذي كان لدي هو أنه ليس من السهل أبدا تغيير العملة بدون انتهاك العقود".
وقال مسؤولون ألمان إن بوتين وجه رسالة مماثلة للمستشار أولاف شولتس في اتصال هاتفي أمس الأربعاء.
ولكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال اليوم إنه لايزال سوف يتحتم على المشترين الحصول على الروبل مقابل الدولارات أو اليورو المذكورة في العقود. وقال إن السعر والحجم لن يتأثرا..
وأضاف "لن يكون هناك فعليا أي تغييرات لمشتري الغاز الروسي". وذلك بدون الاسهاب بشأن كيف سيتم الحصول على الروبل.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
روسيا
إيطاليا
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