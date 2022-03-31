إيطاليا تدرس تعزيز ميزانية الدفاع بـ 1.5 مليار يورو

تدرس إيطاليا خطة لتعزيز الإنفاق العسكري بقيمة نحو 1.5 مليار يورو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد مصدران مطلعان على المقترح بأن الحكومة قد توسع التمويل للجيش العام الجاري في إطار إجراءات لتخصيص 2 % من انتاجها لقطاع الدفاع بحلول 2028. وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "إنه هدف يجب أن نبقي عليه بموضوعية وواقعية".

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هوياتهما، أنه لم يتم التوصل لقرار نهائي بعد. ورفض ناطق باسم الحكومة الإيطالية التعقيب.

وقال المصدران، إن دراجي سوف يكشف عن وثيقة إستراتيجية اقتصادية ومالية جديدة للفترة من عام 2023 إلى 2025 الأسبوع المقبل، ومن المتوقع خفض توقعات النمو الإيطالية لأقل من 3 %.