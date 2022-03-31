الطقس المتوقع في الإمارات خلال شهر رمضان المبارك

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في شهر رمضان المبارك معتدلا إلى حار نسبياً نهاراً على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر ويكون حاراً نسبياَ إلى حار في النصف الثاني منه، ومعتدلا إلى لطيف الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر، بينما عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و46 دقيقة تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و30 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر، وقد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع .

ويأتي شهر رمضان هذا العام في أبريل وتعتبر هذه الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى /الربيع/ ما بين فصلي الشتاء والصيف. ومن خلال الإحصائيات المناخية لهذا الشهر يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و36 م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 46 م في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 5 م تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وفي هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا خاصة في النصف الثاني منه، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تشكل السُّحب الممطرة على الدولة.

وتشير التنبؤات طويلة المدى لشهر أبريل إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون أقل من المعدل، حيث أن معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة 7.4 ملم، وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم على وادي شحه في سنة 2019. وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير منه، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصَّباح.

حيث يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 82% خلال فترة الَّليل والصباح الباكر، بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 18 % إلى 28 %خلال فترة الظهيرة والنِّهار. الرياح السائدة في فترة الليل والصباح تكون رياحا جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياحا شمالية غربية /نسيم البر والبحر/، كما تنشط الرياح مع تعمق الأنظمة الضغطية مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً، وأقصى سرعة رياح /هبه/ 137 /كلم/س/ في مطار العين سنة 2003 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/الساعة.