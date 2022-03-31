حقيقة منح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لسكان مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

نفت وزارة الصحة المصرية وجود خطة لمنح الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا للسكان في مصر خلال الفترة الحالية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية إن البروتوكول المصري حتى الآن لم يتغير، وينص على منح السكان الجرعتين الأولى والثانية وتعقبهما الجرعة التنشيطية بعد مرور ستة أشهر على الثانية، مؤكدا عدم وجود نية أو حديث حول منح الجرعة الرابعة حتى الآن.

وأضاف عبد الغفار أن مجهودات الوزارة حاليا تتركز في منح الجرعة الأولى والثانية لأكبر عدد ممكن من السكان، وتسهيل وصول اللقاحات إلى كافة مدن وقرى مصر.

وبحسب المتحدث الرسمي للصحة فإن متوسط عدد المتعافين من فيروس كورونا يوميا يبلغ 615 متعافي.

يأتي نفي وزارة الصحة المصرية في ظل استعداد منظمة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية لإقرار جرعة رابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، بهدف توفير حماية إضافية في مواجهة أي سلالة فرعية من الفيروس.

يذكر أكثر من 32 مليون شخص في مصر قد تلقوا الجرعتان الأولى والثانية، بينما تسير مصر في خطة منح الجرعة التنشيطية إلى الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.