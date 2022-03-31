الصين تعثر على 40 ألف قطعة من حطام الطائرة المنكوبة

قال تشو تاو، رئيس مكتب سلامة الطيران في الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني، إن هناك أكثر من 40 ألف قطعة من حطام الطائرة التابعة لشركة "تشاينا ايسترن ايرلاينز" التي تحطمت مؤخرا في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين، تمت استعادتها حتى يوم أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشو قوله خلال مؤتمر صحفي، إن معظم قطع الحطام تم نقلها إلى موقع تخزين من أجل فرزها وإجراء المزيد من الفحصوصات لها، مشيرا إلى أن إجمالي مساحة البحث بلغت نحو 10 ملايين متر مربع.

واستخدمت خلال عمليات البحث والإنقاذ واسعة النطاق، 216 شاحنة إطفاء و16 طائرة بدون طيار.

وكانت السلطات الصينية قد عثرت يوم الاحد الماضي على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية التي تحطمت في منطقة جبلية تقع بالقرب من "واتشو" جنوبي الصين، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 123، بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 9. وذكر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية إن الطائرة ذات المحركين فقدت ارتفاعها بسرعة، ثم استعادت مسارها لفترة وجيزة قبل تحطمها.

وبحسب السلطات، فقد جرت عدة محاولات للاتصال بالطائرة قبل تحطمها ، لكن الطاقم لم يرد.

ثم اختفت الإشارة الواردة من الرحلة "إم يو 5735" بعد حوالي ثلاث دقائق من بدء السقوط. وكانت الطائرة في طريقها من كونمينج الى قوانجتشو.