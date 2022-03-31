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45 حافلة تتجه إلى ماريوبول لإجلاء المدنيين
45 حافلة تتجه إلى ماريوبول لإجلاء المدنيين
31 مارس 2022 13:06

تستعد كييف لإرسال 45 حافلة الخميس لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف محلي لإطلاق النار، بحسب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك.
وقالت فيريشوك في تسجيل مصوّر نشر على تلغرام "تم إبلاغنا الليلة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن روسيا مستعدة لفتح إمكانية الوصول" إلى ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا عبر ميناء برديانسك الخاضع للسيطرة الروسية. وأضافت "سنرسل 45 حافلة عبر هذا الممر".
وتوجّهت بالفعل 17 حافلة من زابوروجيا إلى ماريوبول الواقعة على بعد حوالى 220 كلم (شمال غرب)، على حد قولها.
وكانت 28 حافلة أخرى بانتظار الحصول على إذن للمرور عبر نقطة التفتيش الروسية في فاسيليفكا، قرب زابوروجيا.
وقالت فيريشوك "سنقوم بكل ما يمكن لضمان وصول الحافلات إلى ماريوبول اليوم ونقل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مغادرة المدينة".

المصدر: وكالات
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