البنتاجون: القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبل

أكّد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، أنّ القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إنّ "تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس".

وأضاف "نعتقد أنّهم يغادرون، لا يمكنني القول إنّهم غادروا جميعاً".



من جانبه، أشار المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إلى أن "أقل من 20 بالمئة" من القوات الروسية التي منعتها المقاومة الأوكرانية من التقدم في كييف "بدأت إعادة تمركز" في اتجاه بيلاروس.



