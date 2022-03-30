عاهل الأردن ورئيس إسرائيل يدعوان للهدوء

عمّان (وكالات)

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الهدوء في أعقاب قمة تاريخية مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، بعد أن أجج أكبر تصاعد للعنف في الشوارع منذ سنوات المخاوف من تفجر أوسع للأوضاع قبيل شهر رمضان.

وقال الملك عبدالله لرئيس إسرائيل، بعد استقباله في قصر الحسينية في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إسرائيلي للأردن، إن السلام بات أكثر إلحاحاً الآن لإنهاء صراع قال إنه طال كثيراً.

وجاء في بيان للديوان الملكي أن العاهل الأردني استنكر العنف بجميع أشكاله، ومنها أحدث هجوم وقع أمس الأول، وقتل خلاله مسلح عربي ما لا يقل عن خمسة أشخاص في ضاحية بتل أبيب.

ونقل البيان عن الملك عبدالله قوله: «هذا الصراع قد طال كثيراً، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف».

وأفاد بيان إسرائيلي بأن عاهل الأردن قدم لهرتزوج تعازيه، وذلك وسط مخاوف في كلا البلدين من تصاعد الهجمات قبيل شهر رمضان.

ونقل البيان عن هرتزوج قوله: «دائماً ما أقول إن لقاء زعماء مسلمين بزعماء يهود وإسرائيليين ما هو إلا بديل لهاوية الكراهية وإراقة الدم».

وأضاف: «ونحن نقترب من هذه الأيام المباركة.. لا بد لنا أن نمضي صوب تمكين الجميع من ممارسة معتقداتهم وشعائرهم في سلام وأمان وسكينة».

وانخرط البلدان في سلسلة من المحادثات الدبلوماسية والأمنية رفيعة المستوى في الأيام القليلة الماضية للحد من التوتر الذي يخشى الأردن أن يتفاقم وتكون له تداعيات.

واندلعت العام الماضي اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين حول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وساعدت أعمال العنف في إشعال فتيل حرب استمرت 11 يوماً في مايو بين نشطاء في غزة وبين إسرائيل.