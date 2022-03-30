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السيسي وزيلينسكي يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية
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31 مارس 2022 00:25

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بحثا خلاله مستجدات الأزمة الأوكرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

وأكد الرئيس المصري من جانبه أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

المصدر: وكالات
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