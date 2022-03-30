«نحن في مرحلة جديدة من الوباء».. بايدن يتلقى هذه الجرعة
جو بايدن
30 مارس 2022 23:57
تلقى جو بايدن جرعته الثانية المعززة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 الأربعاء بعد خطاب مخصص لسياسته لمكافحة الوباء. واكد الرئيس الأميركي البالغ 79 عامًا بعد أن تلقى الجرعة المعززة الثانية في البيت الأبيض أمام الاعلام "إنها غير مؤلمة ابداً". وتلقى بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر في ديسمبر 2020 والثانية في ناير 2021 ثم أول جرعة معززة في نهاية سبتمبر. وطبق بذلك فورا القرار الذي اتخذته وكالة الأدوية الأميركية الثلاثاء. ووافقت وكالة الأدوية الأميركية على اعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر- بايونتيك أو مودرنا المضادين لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وذلك بعد أربعة أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح. وقال الرئيس الأميركي "نحن في مرحلة جديدة من هذا الوباء. هذا لا يعني أن كوفيد-19 قد انتهى. هذا يعني أن كوفيد-19 لم يعد يتحكم في حياتنا". ودعا الكونغرس إلى الموافقة بسرعة على تمويل جديد لمكافحة الوباء، ونبه إلى إنه إذا لم يتم ذلك، فستفتقر الحكومة الفدرالية في غضون أشهر إلى الاختبارات والعلاج، أو ستجد نفسها عاجزة، إذا دعت الحاجة، عن تمويل تطوير لقاح ضد متحورة جديدة. واشار إلى ان "الأميركيين بدأوا يعيشون حياتهم من جديد. لا يمكننا التخلي عن ذلك". وأضاف بايدن "أطلب من الكونغرس أن يتحرك على الفور".