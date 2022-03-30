«الأغذية العالمي» مساعدة غذائية لمليون أوكراني

روما (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أنه يقدم مساعدة غذائية طارئة إلى مليون شخص في أوكرانيا، منذ بدء هجوم القوات الروسية على هذا البلد.

وقال في بيان: «تسلم شاحنات وقطارات وشاحنات صغيرة المواد الغذائية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في كل أنحاء أوكرانيا، وينتظر وصول قوافل إنسانية في الأيام المقبلة».

وأضاف: «أكثر من 6,5 مليون شخص» نزحوا داخل أوكرانيا، وتأمين المواد الغذائية يشكل «أحد أبرز ثلاثة مواطن قلق»، لدى الشعب إلى جانب الأمن وإمدادات المحروقات.

يطلب برنامج الأغذية العالمي الآن من المانحين «590 مليون دولار لدعم 3.1 مليون شخص» يحتاجونها.