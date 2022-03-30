الجيش اليمني يكسر هجوماً لـ«الحوثي» جنوب مأرب

مأرب (وكالات)

كسرت قوات الجيش اليمني هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن الجيش تصدى لعملية هجومية شنّتها الميليشيات منذ الساعات الأولى فجر أمس في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين». وأضاف أنه تم كسر الهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع بعد تكبّدها عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر عدد من العناصر الحوثية.

إلى ذلك، اختتمت اللجنة الفرعية للإغاثة في الجوف فعاليات وأنشطة في مخيمات النزوح بمحافظتي الجوف ومأرب. وتم إنشاء 10 مدارس رياض أطفال استوعبت 380 طفلا وطفلة في 10 مخيمات للنازحين بهدف المساهمة في التخفيف من معاناة الأسر النازحة في تحمل أعباء الحصول على التعليم لأطفالهم.