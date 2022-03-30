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الأردن يرحب بالمشاورات اليمنية وبوقف «التحالف» للعمليات
الأردن يرحب بالمشاورات اليمنية وبوقف «التحالف» للعمليات
31 مارس 2022 01:53

عمّان (وكالات)

رحّبت الحكومة الأردنية بانعقاد المشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني دعماً لجهود إيجاد حلٍّ سياسيٍ يُنهي الأزمة. وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول دعم الأردن لجهود إنهاء الأزمة اليمنية التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مُشيداً بالجهود التي تبذلها السعودية، وما قدّمته من مبادراتٍ لإنهاء الأزمة ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وأضاف أبو الفول أن بلاده تدعم جهود ومساعي الأمم المتحدة لحلّ الأزمة، وتدعو الأطراف اليمنية للبناء على انطلاق هذه المشاورات، وتشجعها على الاستجابة لمساعي إيجاد حلٍ سياسيٍ للأزمة.

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