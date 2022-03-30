الحكومة اليمنية تتمسك بسلام دائم وفق المرجعيات الثلاث

الرياض (وكالات)

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، وتقديمها في سبيل ذلك التنازلات وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات الدولية والإقليمية وآخرها المشاركة في المشاورات اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. وأشار خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد لدى اليمن السفير غابريال فينالس إلى أن ميليشيات الحوثي قابلت تلك الدعوة وإعلان تحالف دعم الشرعية وقف العمليات العسكرية، بمزيد من التحشيد في الجبهات والتصعيد الإرهابي باستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية، لافتا إلى أن مسؤولية المجتمع الدولي تكمن في الضغط على الميليشيات لإيقاف مسار العنف والتصعيد، والالتزام بمسار السلام. فيما جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي تأكيد استمرار دعم دول الاتحاد للجانب التنموي والإنساني في اليمن والجهود الأممية لإحلال السلام. مشيراً إلى أهمية نجاح مشاورات الرياض.