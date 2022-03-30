غيبريسوس: قادة الرعاية الصحية ضخوا استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الطبية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
30 مارس 2022 23:44
أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدم المساواة في أخذ اللقاحات نتج عنه تحديات كبيرة في التعافي من جائحة كوفيد-19 بأفريقيا، حيث إن واحداً فقط من كل 5 أشخاص في أفريقيا تلقى جرعة من لقاح كورونا منذ انتشار الجائحة في القارة، مشيراً إلى أهمية أن يستفيد العالم من دروس الجائحة لمواجهة التحديات والطوارئ المستقبلية. وقال غيبريسوس في كلمة ألقاها عن بعد، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 إن النظم الصحية تعطلت وأن أكثر من 6 ملايين شخص فقدوا حياتهم، حيث شهدنا ارتفاعاً في عدد الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع وأن أكثر من 80 في المائة من سكان أفريقيا يتلقون جرعة واحدة من اللقاح. وأضاف: لا يمكننا ترك مسألة المساواة في تلقي اللقاحات معلقة بيد النوايا الحسنة للدول، كما أن توسيع نطاق توزيع اللقاحات يمثل أولوية عالية بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، وهناك حاجة ملحة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتابع غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية تعمل الآن مع الدول الأعضاء البالغ عددهم 194 دولة لتأسيس «نهج أكثر تناسقاً للأوبئة المستقبلية»، وسيشمل هذا الإطار الاستراتيجي آلية للتقاسم العادل للتدابير المضادة وأساليب محسّنة للوقاية من الأوبئة واكتشافها والاستجابة السريعة لها. وذكر رئيس منظمة الصحة العالمية أن قادة الرعاية الصحية ضخوا استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الطبية المتقدمة، مقارنة باستثمارات محدودة للغاية في مجال الرعاية الطبية، داعيا إلى بنية عالمية محسّنة للاستعداد للجائحة والاستجابة لها، وذلك بالنظر إلى ما وصفه بالانتعاش الاقتصادي غير المتوازن وعدم المساواة المقلقة في توزيع اللقاحات في أفريقيا.