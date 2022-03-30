البرلمان الليبي يرفض الانخراط في مبادرة ستيفاني

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة) دخلت العملية السياسية في ليبيا مرحلة جديدة من التعقيد عقب رفض مجلس النواب الانضمام إلى مبادرة مستشارة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز والتي طرحت تشكيل لجنة لبحث الاتفاق على وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، وهو ما يدفع البعثة الأممية للبحث عن محاولة تحقيق اختراق في المبادرة الأممية المطروحة عبر تنظيم لقاءات مع أعضاء في مجلس النواب الليبي، وذلك بحسب ما أكدته مصادر برلمانية مطلعة لـ"الاتحاد". وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان الليبي يرفضون الانخراط في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة دستورية حول الانتخابات، مشيرة إلى تمسك مجلس النواب بدوره المنوط به في سن التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا بعد تمكين الحكومة الجديدة من ممارسة مهامها داخل طرابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان عدد أعضاء البرلمان الليبي رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر والذي أقره البرلمان مؤخرا، مؤكدين تمسكهم بقرارات البرلمان الليبي بشأن اعتماد خريطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف حكومة جديدة. أكد النواب في بيان مشترك لهم على أن خريطة الطريق قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا أجراء أي انتخابات ليبية إلا بعد تحقيق المصالحة الوطنية وإرساء الأمن وكتابة الدستور وهو ما اتفق البرلمان الليبي على كيفية معالجتها وسبل دعمها. وشدد النواب الليبيون على رفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الليبي التوافقي واستلام الحكومة الشرعية لمهامها من داخل العاصمة طرابلس، وبسط نفوذها على كامل البلاد، مطالبين البعثة الأممية بضرورة التزامها بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي-ليبي يتم التوصل إليه. وترفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها داخل العاصمة الليبية إلى حكومة فتحي باشاغا بسبب تحفظها على طريقة اختيار هذه الحكومة، فضلا عن تحركها لإنجاز انتخابات برلمانية ليبية في يونيو المقبل. ويجري وزير الدولة الليبي لشؤون الاتصال السياسي في حكومة الوحدة وليد اللافي مشاورات مكثفة مع المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة، وأكد خالد المشري رئيس مجلس الدولة ضرورة تلبية طموح الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة من خلال الاستحقاق الانتخابي المبني على أسس دستورية وقانونية صحيحة، مشيرا إلى أن مجلسه عاكفٌ من أجل إنجاح هذا الملف. جاء ذلك خلال لقاء جمع المشري مع وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزيرَ الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بمقر المجلس في طرابلس. سياسيا، بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز خلال لقاءها مع رئيسة حزب الميثاق الوطني انتصار بن عاشور، أهمية دور الأحزاب السياسية ومشاركة المرأة في العملية السياسية الليبية. وأكدت "وليامز" في تدوينة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أنها استمعت إلى رئيس حزب الميثاق الليبي لأبرز التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسجيل الأحزاب وتوعية الناخبين، مشددة على الحاجة إلى تحقيق نسبة 30٪ بشأن مشاركة المرأة في السياسة بل وبنسب أعلى. في طرابلس، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مع رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي حاتم الكاديكي، خطوات اللجنة بشأن المحتجزين، والمفقودين، والجثامين المجهولة الهوية، في المنطقتين الشرقية والغربية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية. وعلمت "الاتحاد" من مصادر في المجلس الرئاسي وجود نية لدى المجلس لتكثيف تحركاته في ملف المصالحة الوطنية خلال الأيام المقبلة والدفع نحو الافراج عن عدد من المحتجزين، وعقد اجتماعات مع ممثلي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في المنطقة الغربية لبحث التحديات التي تواجه اللجنة خلال الفترة الراهنة. في الرباط، أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن دعم بلاده الكامل واللا محدود لرجوع الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص) إلى مقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها المغربي على هامش أعمال الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س-ص)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية. وأكد بوريطة – بحسب بيان الخارجية الليبية - دعم المملكة المغربية لجهود حكومة الوحدة الوطنية والتمسك بالمسار الديمقراطي في ليبيا وصولًا للانتخابات، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي.