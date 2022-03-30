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الرئيس الموريتاني يكلف ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
30 مارس 2022 21:07
أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء تكليف محمد ولد بلال برئاسة الحكومة وكلفه بتشكيل وزارة جديدة بعد يوم واحد من استقالتها.
وكان ولد بلال قد قدم استقالة الحكومة أمس لرئيس الجمهورية من دون معرفة أسباب استقالة الحكومة. وكان المهندس ولد بلال قد عين رئيساً للوزراء في أغسطس 2020.
المصدر: وكالات
ولد الغزواني
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