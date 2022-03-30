قرقاش: الإمارات تنأى بنفسها عن خطابات المواجهة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات في توجهها نحو بناء الجسور وتعزيز أجندة الاستقرار والازدهار، تنأى بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب.

وأوضح معاليه، أن العلاقات مع الجارة إيران في صلب هذا التوجه، مشيراً إلى أن التواصل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي هو السبيل إلى التعامل مع رواسب الماضي وطموح المستقبل.

وكتب معاليه في تغريدة بحسابه على «تويتر»: «في توجهنا نحو بناء الجسور وتعزيز أجندة الاستقرار والازدهار، تنأى الإمارات بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب، وعلاقتنا مع جارتنا إيران في صلب هذا التوجه، التواصل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي سبيلنا إلى التعامل مع رواسب الماضي وطموح المستقبل».

وأضاف: «اسمعوا من الإمارات ولا تسمعوا عنها».