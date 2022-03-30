السيسي والبرهان يتفقان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبالفتاح البرهان اليوم الأربعاء على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأكد الجانبان فى مباحثاتهما بالقاهرة اليوم على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وبحث الجانبان تطورات الوضع فى ليبيا والتعاون المشترك بين بلديهما. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين بلديهما، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل، فضلاً عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين، إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين.