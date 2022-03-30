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إسرائيل تشيع قتلى الهجوم الدامي في تل أبيب.. وبينيت يحذر
من الهجوم
30 مارس 2022 19:20

شيع إسرائيليون الأربعاء اثنين من قتلى هجوم بالأسلحة نفذه عربي من الضفة الغربية في ضاحية قرب تل أبيب فيما حذر رئيس الوزراء نفتالي بينيت من "موجة إرهاب جديد".

وارتفع عدد الضحايا في الهجمات الثلاث التي شهدتها إسرائيل خلال أسبوع إلى 11 بينهم أوكرانيان وشرطية تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية وشرطي عربي.

وفي بني براك، شُيع جثمانا أفيخاي يحزقيل (29 عاما) ويعقوب شالوم (36 عاما) وكلاهما من بني براك.

وقال قريب يحزقيل ويدعى ديفيد نوما: إنه كان أب "لطفل عمره عامان وزوجته حامل". وكانت ضاحية بني براك مساء الثلاثاء مسرحا لهجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وشرطي .

وقال بينيت الذي سيجتمع بمجلس الوزراء الأمني المصغر الأربعاء، في تغريدة "الألم كبير".

ونشر في تغريدة سابقة أعقبت الهجوم "إسرائيل تواجه موجة إرهاب قاتل".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن "مهاجما مسلحا ببندقية فتح النار على المدنيين في شارع هشنايم في ضاحية بني براك ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين".

وانتقل المهاجم وفقا للشرطة إلى "شارع هرتسل وفتح النار على مدنيين آخرين قبل أن تقوم الشرطة بتحييده". وقتل أحد عناصر الشرطة في تبادل إطلاق النار.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات ولم يعلن رسميا عن اسم المهاجم، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يدعى ضياء حمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو أسير سابق قضى أربع سنوات في السجون الإسرائيلية.

المصدر: وكالات
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
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