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تحذير من ظهور متحورات خطيرة من كورونا
ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"
25 مارس 2022 00:54

قال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" الأميركية  للصناعات الدوائية إن هناك واحدا من كل خمسة متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد ستكون أكثر خطورة من المتحورات الحالية أي بنسبة 20 %.
وقال بانسيل، لقناة "بلومبرج" التلفزيونية الخميس، إن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الأشخاص الضعفاء، مثل كبار السن ومن يعانون من نقص المناعة، سيحتاجون لجرعات تنشيطية سنوية للحماية من السلالات المتحورة من الفيروس التي تشبه في ضراوتها سلالة أوميكرون شديدة العدوى سريعة الانتشار.
جاءت تصريحات بانسيل في نفس اليوم الذي كشفت فيه شركة موديرنا بشكل تفصيلي أبحاثها ومدى تقدمها في عمليات تصنيع وتعبئة لقاحات الحمض النووي الريبوزي التي تعمل بتقنية الرنا المرسال.
تعمل موديرنا على طمأنة المستثمرين بشأن أطول فترة مناعة للقاحاتها على المدى الطويل مع انخفاض عدد الحالات الجديدة بعد انتشار الإصابات بسلالة أوميكرون في فصل الشتاء، فيما يواصل المتحور الفرعي من أوميكرون "بي إيه 2" انتشاره، مما أدى إلى مخاوف بشأن عودة ظهور سلالات جديدة من الفيروس لها قدرة أكبر على العدوى والإصابة بالمرض.

المصدر: د ب أ
موديرنا
سلالة متحورة
فيروس كورونا
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