روسيا ترد على نشر فرق قتالية للناتو

انتقدت روسيا بشدة، الخميس، موافقة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على نشر أربع فرق قتالية متعددة الجنسيات إضافية في جناحه الشرقي. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "عملية عسكرة أوروبا تكتسب سرعة بسبب جهود الحلف"، مضيفة أن الناتو يؤكد نهجه المناوئ لروسيا. كان ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو قد أعلن، في وقت سابق الخميس، أن زعماء الناتو وافقوا على نشر أربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا. وقال "هذه المجموعات تنضاف إلى المجموعات الأربع الموجودة بالفعل في دول البلطيق وبولندا". وتابعت زاخاروفا "يؤكد الحلف، من خلال التعهد بمزيد من الأسلحة لأوكرانيا، اهتمامه بمواصلة الأعمال العدائية". واتهمت زاخاروفا الحلف بالسعي لتحقيق أهداف الولايات المتحدة المتعلقة باحتواء روسيا. واستطردت أن الناتو يتستر أيضا على أبحاث أميركية سرية تتعلق بأسلحة بيولوجية وكيميائية، بينما يتهم ظلما روسيا بالتخطط لاستفزازات بأسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية. ووصفت زخاروفا قمة استئنائية للناتو في بروكسل، الخميس، بأنها ليست أكثر من جلسة "لعمل غسيل مخ". وأوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة غير قادرة على تحمل الحقيقة التي مفادها أن روسيا دولة تتخذ قراراتها السيادية، وقادرة على انتهاج سياسة مستقلة.