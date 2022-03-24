إثيوبيا: هدنة مفتوحة مع تيجراي

أديس أبابا (وكالات)

أعلنت الحكومة الإثيوبية أمس، أنها ستبدأ الالتزام بهدنة إنسانية مفتوحة مع قوات تيجراي المتمردة من أجل السماح بوصول المساعدات للإقليم. وقالت الحكومة في بيان: «تأمل الحكومة الإثيوبية أن تؤدي هذه الهدنة إلى تحسن كبير في الوضع الإنساني على الأرض وتمهد الطريق لحل الصراع في شمال إثيوبيا دون إراقة مزيد من الدماء». وأضافت، أن الهدنة سارية بمفعول فوري، مفسرة قرارها بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ أرواح وخفض المعاناة الإنسانية. داعية متمردي تيجراي إلى الامتناع عن أي عمل عدواني جديد والانسحاب من المناطق التي يحتلونها في المناطق المجاورة.