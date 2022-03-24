الأمم المتحدة: أزمة غذاء في السودان بحلول سبتمبر

الخرطوم (وكالات)

خرج آلاف السودانيين أمس في تظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من المدن احتجاجاً على الغلاء، والمطالبة بالحكم المدني وسط شعارات «لا للحكم العسكري» و«العسكر إلى الثكنات». واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة للتصدي للمحتجين عند مدخل الشارع الرئيسي المؤدي للقصر الرئاسي، وكذلك عند مقر البرلمان السوداني في أم درمان، ما أسفر عن مقتل شاب يدعى محمد عبداللطيف (28 سنة)، ليرتفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر إلى 90 قتيلاً.

إلى ذلك، حذرت كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من أن التأثيرات المجتمعة في السودان الناجمة عن النزاع والأزمة الاقتصادية وضعف الحصاد، ستؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول الناس على الغذاء. وقالت المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك، إنه من المرجح أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر المقبل.

وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي رو أن هناك بالفعل علامات مقلقة على تقلص إمكانية الحصول على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه وتوفره بالنسبة لمعظم الناس في السودان، مما يدفع عدداً أكبر من الناس إلى المزيد من الفقر والجوع. في وقت كشف تقرير أن الإنتاج المحلي من الحبوب يغطي فقط احتياجات أقل من ثلثي عدد السكان.