مصر تدعو عقيلة صالح وخليفة حفتر لزيارتها خلال أيام

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وجهت القاهرة دعوة رسمية إلى كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لزيارتها خلال الأيام المقبلة، وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة الراهنة في ليبيا والحفاظ على الهدوء الحالي عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف 2020. وأشار مصدر دبلوماسي مصري لـ«الاتحاد» إلى تخوف القاهرة من عودة النزاع المسلح في ليبيا وسط حالة التحشيد التي تقوم بها بعض الكتائب الأمنية والعسكرية في غرب البلاد، وذلك رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وتمسكها بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال ليقرر الشعب الليبي من يمثله.

ولفت المصدر إلى أن فشل المشاورات التي قادها رئيس الحكومة الليبية الجديدة في تونس مع عدد من الكتائب الأمنية والعسكرية يعقد مهمة حكومته في العمل من داخل طرابلس، موضحاً أن سيناريو وجود حكومتين في ليبيا قد يؤثر على الأمن والاستقرار وعودة الانقسام السياسي، مؤكداً وجود دعم مصري لخطوة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وفشلت المشاورات التي قادها باشاغا مع عدد من ممثلي الكتائب الأمنية والعسكرية خلال اجتماعات في تونس، وهو ما يشير لصعوبة عمل الحكومة من داخل طرابلس ويعزز نفوذ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في استمرار بسط السيطرة على المؤسسات في العاصمة. وقال يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية إن التشكيلات المسلحة لن تسمح لحكومة باشاغا بالدخول إلى طرابلس.

إلى ذلك، دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف المعنية في ليبيا إلى الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة، مشيرا إلى ما وصفه بـ«التضحيات الكبيرة» التي بُذلت من أجل تحقيق الهدوء في ليبيا. وحث السلطات على اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.