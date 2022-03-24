شكوك حول انعقاد البرلمان العراقي غداً

هدى جاسم (بغداد)

اختلفت التوقعات حول جلسة البرلمان العراقي المقررة غداً السبت في تحقيق النصاب القانوني كاملاً ليتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وذلك بعد إعلان الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا وفصائل شيعية مقاطعة الجلسة بعد أن توقف الحوار بينه وبين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي أعلن تحالفاً تحت اسم (إنقاذ الوطن) مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ليكون الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان.

ورشح التحالف الجديد رسمياً ريبر أحمد للتنافس على منصب رئيس الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وتعهد ريبر أحمد بالعمل من أجل تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية في العراق تلبي تطلعات المواطنين. بينما دعا محمد جعفر الصدر للعمل معا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع أبناء العراق. ووصف مقتدى الصدر تشكيل الكتلة الأكثر بأنه إنجاز فريد لإنقاذ الوطن وتشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف أو تأخير.