اليوم 10:04
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
«الجامعة»: أزمة سوريا تحتاج حلاً سياسياً
«الجامعة»: أزمة سوريا تحتاج حلاً سياسياً
25 مارس 2022 01:02

القاهرة (وكالات)

أكدت جامعة الدول العربية، أن الأزمة الإنسانية في سوريا لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبر تسوية سياسية شاملة تستند إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 254 لسنة 2015، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في تحديد مستقبله بحرية. وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي في جلسة لمجلس الأمن، «إن الحل السياسي وحده يظل السبيل لإنهاء الصراع وخلق مناخ آمن ومحايد يضمن العودة الآمنة والكريمة والطوعية لملايين المشردين والنازحين واللاجئين»، مجددًا دعم الجامعة لجهود المبعوث الأممي جير بيدرسون ومواصلة التعاون معه.وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لاستمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وتجديدها في يوليو المقبل، بحيث يبتعد هذا الموضوع الإنساني عن التسييس بسبب الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أن تجديد قرار مجلس الأمن 2585 يشكل أمرًا حيويًا بالنسبة لمصير ملايين المحتاجين من الشعب السوري. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن 90% من أبناء الشعب يعيشون حالياً تحت خط الفقر، ويعاني نحو 12.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. وطالب الدول المانحة بسرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.

آخر الأخبار
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
الرياضي
تياجو يكشف خطة «اللعب حتى الأربعين»!
اليوم 10:00
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها
اليوم 09:54
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
الرياضي
بيدري يحدد «فريق أحلامه»
اليوم 09:45
خليفة بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة
اليوم 09:38
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
دنيا
فاكهة تساعد بشكل طبيعي في تبييض الأسنان
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©