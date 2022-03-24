«الجامعة»: أزمة سوريا تحتاج حلاً سياسياً

القاهرة (وكالات)

أكدت جامعة الدول العربية، أن الأزمة الإنسانية في سوريا لن تجد طريقها إلى الحل سوى عبر تسوية سياسية شاملة تستند إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 254 لسنة 2015، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في تحديد مستقبله بحرية. وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي في جلسة لمجلس الأمن، «إن الحل السياسي وحده يظل السبيل لإنهاء الصراع وخلق مناخ آمن ومحايد يضمن العودة الآمنة والكريمة والطوعية لملايين المشردين والنازحين واللاجئين»، مجددًا دعم الجامعة لجهود المبعوث الأممي جير بيدرسون ومواصلة التعاون معه.وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لاستمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وتجديدها في يوليو المقبل، بحيث يبتعد هذا الموضوع الإنساني عن التسييس بسبب الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أن تجديد قرار مجلس الأمن 2585 يشكل أمرًا حيويًا بالنسبة لمصير ملايين المحتاجين من الشعب السوري. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن 90% من أبناء الشعب يعيشون حالياً تحت خط الفقر، ويعاني نحو 12.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. وطالب الدول المانحة بسرعة الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.