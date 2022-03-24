ترامب يقاضي هيلاري كلينتون

رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، دعوى قضائية ضد منافسته في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، هيلاري كلينتون، إضافة إلى عدد آخر من الديمقراطيين. وزعم ترامب أنهم حاولوا تزوير تلك الانتخابات بربطهم حملته الانتخابية بروسيا.تشمل الدعوى القضائية قائمة مطولة من الشكاوى التي كررها الرئيس الجمهوري السابق مراراً خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض بعد أن هزم كلينتون في الانتخابات. وقال ترامب في الدعوى القضائية، المؤلفة من 108 صفحات والتي رفعها أمام محكمة اتحادية في فلوريدا "نسق المدعى عليهم فيما بينهم وتآمروا بشكل خبيث لنسج خيوط رواية كاذبة مفادها أن خصمهم الجمهوري، دونالد ترامب، كان يتواطأ مع دولة أجنبية معادية". تشمل الدعوى "الابتزاز" والتآمر لنشر أكاذيب تلحق الضرر به. وتطالب الدعوى بتعويضات. وقال ترامب إنه "اضطر لتحمل نفقات بمبلغ سيتم تحديده أثناء المحاكمة، لكن معروف أنه يتخطى 24 مليون دولار أميركي ولا يزال يتزايد بسبب تكاليف الدفاع والرسوم القانونية والنفقات المرتبطة بذلك". وتشمل قائمة المدعى عليهم كريستوفر ستيل، وهو ضابط سابق في المخابرات البريطانية.