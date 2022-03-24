الرئيس الشيشاني: قواتنا سيطرت على مبنى بلدية ماريوبول

موسكو (وكالات)

أكد زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أمس، أن قواته سيطرت على مبنى بلدية مدينة ماريوبول الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا التي يحاصرها الجيش الروسي.

وقال قديروف، عبر تطبيق تليغرام: «الرجال أفادوا عبر الراديو أنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول، ورفعوا علمنا هناك»، مؤكداً أن القوات الأوكرانية «تخلت عن مواقعها».

وأضاف إن وحدات روسية أخرى تتقدم بشكل موازٍ في هذه المدينة، الساحلية. وقال: «إن شاء الله ماريوبول سيتم تطهيرها بالكامل قريباً».

وأعلن رمضان قديروف في 17 مارس أن ألف متطوع شيشاني في طريقهم للقتال في أوكرانيا.

وقال الزعيم الشيشاني، يوم الاثنين الماضي، أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية في مطار جرت السيطرة عليه قرب كييف.