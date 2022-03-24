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السويد تزود أوكرانيا بـ5 آلاف قطعة مضادة للدروع
تدريبات لـ«الناتو» في النرويج بمشاركة قوات سويدية (رويترز)
25 مارس 2022 01:03

ستوكهولم (وكالات) 

أعلنت السويد، أمس، أنها سترسل إلى أوكرانيا 5 آلاف قطعة سلاح إضافية مضادّ للدروع لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للهجوم الروسي.
ومنذ 1939 التزمت السويد مبدأ عدم إرسال أسلحة إلى أيّ بلد يشهد حرباً، لكنّ الدولة الاسكندينافية تخلّت عن هذا المبدأ للمرة الأولى بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا بقرارها تزويد كييف أسلحة.
وجاء الإعلان عن شحنة الأسلحة الجديدة عشية خطاب أدلى به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان السويدي عبر الفيديو أمس.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي في تغريدة على «تويتر»: «السويد ستضاعف مساهمتها في القوات المسلّحة مع خمسة آلاف سلاح مضادّ للدبّابات ومعدّات لإزالة الألغام»، مشيدة بـ«قرار تاريخي جديد».
وأكّد متحدّث باسم وزارة الدفاع أنّ شحنة الأسلحة التي سترسلها السويد إلى أوكرانيا مماثلة لتلك التي سبق لها وأن أرسلتها في المرة الأولى، وهي قاذفات صواريخ من طراز AT-4 الأحادية الطلقة. وهذه الأسلحة سهلة الاستخدام، لكنّها أقلّ قوة من قاذفات الصواريخ المضادّة للدروع من نوع «إنلاو»، التي طلبتها كييف من ستوكهولم، لكنّ الحكومة السويدية رفضت تزويدها بها، خلافاً للحكومة البريطانية التي زوّدت الجيش الأوكراني بهذه الأسلحة المتطورة.

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