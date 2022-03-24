الصراع في أوكرانيا ضربة قاصمة للدول الفقيرة والمنكوبة

دينا محمود (لندن)

رفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسعار السلع الأساسية، مسببة صدمة اقتصادية جديدة في البلدان النامية التي أضعفها الوباء أصلاً، فيما حذرت «لجنة الإنقاذ الدولية»، من أن استمرار القتال في هذا البلد، يزيد حدة مشكلة الجوع في كثير من دول العالم، التي تشهد أزمات من الأصل، خصوصاً في بُلدان مثل اليمن وسوريا وأفغانستان والصومال، مع دخول الهجوم الروسي شهره الثاني.

ولفت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وهو مركز أبحاث اقتصادي تابع للمنتدى الأممي، إلى الضرر الاقتصادي الهائل الذي يسببه النزاع الأوكراني في مناطق كثيرة من العالم النامي.

وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان: «واجهت دول نامية عديدة صعوبة في تحقيق تعاف اقتصادي اقتصادي ديناميكي من الركود المرتبط بكوفيد-19، وتواجه الآن تداعيات كبيرة جراء الأزمة الأوكرانية».

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل عشرة أيام من «إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي»، بسبب عدم تصدير الإنتاج الزراعي من أوكرانيا وروسيا، وستكون تداعيات الأزمة أشد على الدول الأكثر فقراً.

ويخشى الأونكتاد أن يؤدي تزامن ضعف الطلب العالمي وعدم كفاية تنسيق السياسات على الصعيد الدولي وارتفاع مستويات التداين بسبب الوباء إلى «موجات صدمة مالية قد تدفع بعض البلدان النامية في دوامة من الإعسار المالي والركود وتعطل التنمية».

وترى غرينسبان أنه، بشكل عام، «ستؤدي الآثار الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الحالي في العالم، وإضعاف التعافي من جائحة كوفيد-19».

وخفضت الأونكتاد في تقريرها توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.6 في المئة لعام 2022، مقابل توقعات أولية في سبتمبر بلغت 3.6 في المئة.

وسيكون النمو العالمي عام 2022 «أبطأ وأكثر تفاوتاً وهشاشة مما توقعنا»، وفق التقرير الذي يوضح أن التقديرات الجديدة تأخذ في الاعتبار الأزمة في أوكرانيا، وكذلك «تشديد سياسة الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المتقدمة».

وكان «أونكتاد» حذّر في منتصف مارس من التدهور السريع في آفاق الاقتصاد العالمي مع الأزمة في أوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة، وزيادة التقلبات المالية، وإعادة التشكيل المعقدة لسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع التكاليف التجارية، من بين مسائل أخرى.

وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من المرتقب أن تعاني روسيا، التي تخضع لعقوبات شديدة بسبب العملية العسكرية، من ركود عميق خلال العام الجاري العام (-7.3 في المئة).

كما يُتوقع حدوث تباطؤ كبير في النمو في أجزاء من أوروبا الغربية ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا.

ويشير التقرير إلى أن الأزمة تضع مزيداً من الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يجهد ميزانيات الأسر ويرفع تكاليف الإنتاج، في حين أن الاضطرابات التجارية وآثار العقوبات قد تثبط الاستثمارات طويلة الأمد.

وذكر التقرير أن «مسدساً موجهاً نحو الاقتصاد العالمي، بالمعنيين الحرفي والمجازي، ويجب أن يكون وقف العملية العسكرية في أوكرانيا وإعادة بناء اقتصادها وإبرام اتفاق سلام دائم على رأس الأولويات».

من جانبها، أشارت «لجنة الإنقاذ الدولية» إلى أن كثيراً من هذه الدول التي تشهد أزمات من الأصل، تعتمد على طرفيْ الصراع الحالي، روسيا وأوكرانيا، في توفير احتياجات سكانها من القمح المستورد، بنسبة تتراوح ما بين 90 في المئة في شرق أفريقيا وأكثر من 20 في المئة في اليمن، بما يُنذر بتصاعد أزمة انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أكدت المنظمة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية على مستوى العالم، أن استمرار الصراع الأوكراني، وما يترتب على ذلك من تعطل صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية، سيزيد من فجوة الغذاء، في الدول التي تشهد اضطرابات وصراعات مسلحة في الوقت الراهن.

كما أن تواصل المواجهات الحالية في أوكرانيا لفترة أطول، سيلحق على الأرجح أضراراً جسيمة بمحصولها من القمح للموسم المقبل، بما سيطيل أمد أزمة الأمن الغذائي التي تضرب دول العالم المُستورِدة للحبوب من كييف ومن موسكو كذلك، التي قررت مؤخراً فرض قيود على صادراتها من الغذاء، لمواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وتتفاقم تأثيرات هذه الأزمة جراء موجة الجفاف غير المسبوقة منذ عقود، التي تضرب دولاً أفريقية، مثل الصومال وإثيوبيا وكينيا، فضلاً عن تراجع الاهتمام الدولي بكثير من الصراعات الدولية، في ضوء انشغال الدول الكبرى بالأزمة الدائرة في أوكرانيا، بما يُنذر باستمرار مشكلة نقص التمويل، التي تعاني منها وكالات الإغاثة الدولية في الوقت الحاضر.

وفي هذا السياق، أكد بوب كيتشن نائب رئيس قسم الطوارئ في «لجنة الإنقاذ الدولية» أنه رغم نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص بفعل الأزمة في أوكرانيا، يجعل الاهتمام المكرس لها والتمويل الموجه للمتضررين منها أمراً مبرراً وضرورياً، فإن ذلك أدى في الوقت نفسه، إلى «تراجع ما يوليه المجتمع الدولي من اهتمام للأزمات الأخرى في العالم».

وفي أفغانستان، التي يعاني أكثر من نصف سكانها من الجوع الشديد، لم يتسن توفير سوى 13 في المئة من التمويل اللازم للخطة الرامية لمواجهة الأزمة الإنسانية الحالية هناك. وتزيد هذه النسبة قليلا في اليمن، لتصل إلى ما يقارب 30 في المئة، من إجمالي الأموال المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، لعشرات الملايين من اليمنيين.

أما في منطقة القرن الأفريقي، فمن المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن أربعة ملايين صومالي مستويات مختلفة من الجوع بحلول منتصف العام الجاري، بعدما أثر الجفاف المستمر منذ أربع سنوات، على إنتاجية المحاصيل في المنطقة.

وتفيد تقديرات «لجنة الإنقاذ الدولية»، بأن قرابة 30 مليون شخص باتوا في أمس الحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، في منطقة الساحل الأفريقي، بفعل تضافر الاضطرابات الأمنية المتواصلة هناك، مع تبعات الصراع الأوكراني وعواقب أزمة وباء كورونا، والمشكلات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.