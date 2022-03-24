تجدد التحذيرات من كارثة «صافر»

لندن (الاتحاد)

تجددت التحذيرات الغربية من إمكانية وقوع كارثة بشرية وبيئية هائلة، جراء حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة المتهالكة «صافر»، الراسية قبالة ميناء الحُديدة، والتي عرقل «الحوثيون» لسنوات المحاولات الرامية لإزالة التهديد الذي تمثله. وأكد كريستوفر ريدي الباحث البارز في معهد «وودز هول» لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة، أن هذه الناقلة باتت تمثل «قنبلة موقوتة عائمة، وكارثة بيئية تنتظر الحدوث»، في ضوء أنها تحمل على متنها، بحالتها المتداعية الحالية، قرابة 1.1 مليون برميل من النفط الخام، تُقدَّر قيمتها بما يصل إلى 40 مليون دولار.

وأدى التعنت الحوثي إلى عدم خضوع «صافر» لأي عمليات صيانة منذ عام 2015، ما قاد إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، بما يُنذر بإمكانية تسرب النفط منها، أو حتى انفجارها، في أسوأ الاحتمالات. وأشار ريدي في تصريحات نشرتها شبكة «سي إن إن» الأميركية على موقعها الإلكتروني، إلى أن أي كارثة بيئية قد تتسبب فيها «صافر»، ستقود إلى تداعيات لن تقتصر آثارها على اليمن فحسب، بل ستمتد إلى الكثير من الدول المطلة على البحر الأحمر. ومن شأن ذلك، تدمير البيئة البحرية في المنطقة، وإهلاك الأحياء المائية، وإطلاق أبخرة سامة، ما يهدد حياة الآلاف، فضلاً عن التسبب في تلويث مصادر مياه الشرب في أنحاء المنطقة.