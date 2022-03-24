أطفال اليمن يدفعون ثمناً باهظاً لاستمرار عدوان «الحوثيين»

دينا محمود (لندن)

مع دخول الصراع الدموي في اليمن عامه الثامن، أكد خبراء دوليون معنيون بحماية الطفولة، أن أطفال هذا البلد يشكلون إحدى أكثر فئات المجتمع التي تدفع ثمناً باهظاً، جراء استمرار ميليشيات «الحوثي» الإرهابية بالاستيلاء على السلطة في صنعاء منذ 2014. وحذرت منظمة «أنقذوا الأطفال» من أن القتال الذي طال أمده، يُحوِّل اليمن إلى جحيم بالنسبة للأطفال بعدما تُرِكوا يدفعون ثمناً لا يقتصر على مجرد المعاناة من الجوع والمرض، بل التعرض كذلك للاعتداءات أثناء الدراسة واللعب، وفي منازلهم وفي الأسواق، وحتى وهم على أَسِرَّتهم في المستشفيات. وفي تقرير جديد بعنوان «لا مكانَ آمنٌ»، انتقدت المنظمة تجاهل المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وعدم قدرة الدول الكبرى، على اتخاذ موقف موحد لوضع حد للممارسات العدوانية، التي يواصل الانقلابيون اقترافها ضد المدنيين منذ سنوات، مُطالباً بأن يتكاتف المجتمع الدولي من أجل إنهاء المعاناة التي يمر بها الأطفال اليمنيون.

وتضمن التقرير، الذي نُشِرَت مقتطفات منه على موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، نتائج دراسة أجرتها منظمة «أنقذوا الأطفال»، شملت استطلاع رأي من ثماني محافظات. وأشارت النتائج إلى أن لدى قرابة 60 في المئة من الأطفال اليمنيين شخصاً واحداً على الأقل يعرفونه من جرحى الحرب. كما أشار أكثر من 70 في المئة إلى أن مدارسهم تعرضت للهجوم مرة واحدة على الأقل منذ اندلاع الحرب.