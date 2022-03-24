الصايغ: الإمارات لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها

إسلام آباد (وام)

جددت الإمارات العربية المتحدة التأكيد على أنها لن تتسامح أو تتساهل مع أي تهديد لأمنها، وشددت على الحق الكامل، القانوني والأخلاقي، للدفاع عن أراضيها وشعبها وسيادتها، منددة بتعرضها والمملكة العربية السعودية لهجمات إرهابية وتخريبية من قبل ميليشيات الحوثي، التي تم تصنيفها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 وقرار الاتحاد الأوروبي جماعةً إرهابيةً. ودعت جميع الشعوب والبلدان للعمل على ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، والعمل على تعزيز التنمية هناك لضمان الحياة الكريمة لجميع أطياف الشعب الأفغاني، مشيرة إلى تنفيذها العديد من المشاريع التنموية في أفغانستان خلال السنوات الماضية يفوق مجموعها الـ227 مليون دولار.

وشارك وفد الإمارات، برئاسة معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد الذي عقد تحت شعار «الشراكة من أجل الوحدة، العدالة والتنمية». وألقى الصايغ كلمة أمام المؤتمر الذي افتتحه رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان أشاد فيها بالمساعي الخيّرة والجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تقدمه من دعم في سبيل تعزيز أواصر الوحدة والتضامن لتحقيق أهداف المنظمة.

وقال «إن الإمارات على ثقة تامة بأن الأمن والتنمية عنصران ضروريّان ومتكاملان لا يمكن فصلهما»، وأوضح أنّه في ظل ما واجهه العالم من تحديات صحية واقتصادية واجتماعية بسبب جائحة كوفيد-19 ثبت للمجتمع الدولي أهمية العمل المشترك والتعاون المستمر للعمل على تخفيف الآثار المصاحبة للجائحة، مضيفاً أنه بفضل العمل الدؤوب تمكنت دولة الإمارات من تجاوز الكثير من التحديات على المستويات المختلفة، الصحية، والتنموية، والاقتصادية، حيث أصبحت اليوم تعيش مرحلة التعافي الاقتصادي وبدأت تتسارع فيها وتيرة عجلة التنمية والعودة إلى وضع ما قبل الجائحة، مع استمرار فعاليات إكسبو 2020 دبي، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأشار الصايغ إلى تعرض الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة للعديد من الهجمات الإرهابية والتخريبية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، والتي تم تصنيفها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 وقرار الاتحاد الأوروبي جماعةً إرهابيةً بسبب ما ارتكبته من انتهاكات ضد المواطنين اليمنيين والمجتمع الدولي، ومسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية، فضلاً عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأعرب عن شكر الإمارات وتقديرها لكافة الدول الشقيقة والصديقة على تضامنها معها وإدانتها واستنكارها الاعتداء التي تعرضت له خلال شهر يناير الماضي والذي ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية، مؤكداً أن الإمارات لن تتسامح أو تتساهل مع أي تهديد لأمنها، وأنّ معها الحق الكامل، القانوني والأخلاقي، للدفاع عن أراضيها وشعبها وسيادتها.

ودعا جميع الشعوب والبلدان للعمل على ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، والعمل على تعزيز التنمية في هذا البلد لضمان الحياة الكريمة لجميع أطياف الشعب الأفغاني، مشيراً إلى تنفيذ الإمارات العديد من المشاريع التنموية في أفغانستان خلال السنوات القليلة الماضية يفوق مجموعها الـ227 مليون دولار. وشارك في اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سفير الدولة لدى باكستان حمد عبيد الزعابي.

من جهة ثانية، شارك الصايغ، في العرض العسكري الذي أُقيم في إسلام آباد بمناسبة يوم الجمهورية ومرور 75 عاماً على تأسيس جمهورية باكستان الإسلامية، تحت رعاية الرئيس عارف علوي، وبحضور سفير الإمارات لدى باكستان، وعدد من المسؤولين الباكستانيين وممثلي عدد من الدول. وقدم الصايغ التهنئة لحكومة وشعب باكستان الصديق، معرباً عن تمنياته لهم بالتقدم والازدهار. وأكد أن العلاقة الراسخة بين الإمارات وباكستان التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» قائمة على أسس الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل، وأشار إلى العلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات.