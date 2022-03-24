الحكومة اليمنية تسرِّع التحقيق بجريمة اغتيال قائد محور العند

عدن (وكالات)

نعت السلطات اليمنية، أمس، قائد محور العند، واللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس الذي قتل في عملية إرهابية بسيارة مفخخة بمدينة عدن مساء أمس الأول أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة جنود. وأكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة أن هذه الجرائم الإرهابية لن تزيد المؤسسة العسكرية إلا عزماً وإصراراً في الذود عن حياض الوطن وثوابته مهما كانت التضحيات ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله ولافتاته.

وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن المواقف البطولية التي سطرها جواس ستظل حاضرة، وقال إن مثل هذه الأعمال الإرهابية، لن تزيد إلا الإصرار على المضي قدماً في استئصال شأفة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله وتحقيق كامل الأهداف التي ضحى الشعب اليمني من أجلها واستعادة دولته وأمنه واستقراره. وأكد رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك أن هذه الجريمة الإرهابية الآثمة تشكل دافعاً إضافياً لمواصلة الدرب على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستئصال شأفة الإرهاب. ووجّه الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المعنية بسرعة التحقيق في هذه العملية الإجرامية والإرهابية الغادرة وكشف ملابساتها للرأي العام.

وأدان البرلمان العربي العملية الإرهابية التي استهدفت موكب جواس، محذراً من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن. وشدد على تضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة، التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حداً لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث.