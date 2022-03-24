الصين: الاتهامات الأطلسية بدعم روسيا «نشر للتضليل»

بكين (وكالات)

اعتبرت الصين، أمس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ «ينشر التضليل»، وذلك رداً على اتهامه لها بتوفير دعم لروسيا خلال هجومها على أوكرانيا. ورفضت الصين إلى الآن أن تدين بصراحة الهجوم الذي تشنه روسيا على جارتها الغربية.

واتهم ستولتنبرغ، أمس الأول، الصين بدعم روسيا سياسياً، وحذّرها من توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية.

ورداً على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، أمس، أن اتهام بكين بدعم موسكو «عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في ذاته نشر للتضليل».

وشدد خلال ندوة صحفية دورية على أن موقف الصين «يتناسق مع رغبات معظم الدول، وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستُهزم».