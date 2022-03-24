إندونيسيا تدعو بوتين لحضور قمة «العشرين»

كانبرا (وكالات)

تعتزم إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع القادة الآخرين لحضور قمة المجموعة في وقت لاحق من العام الجاري، رغم الضغوط الغربية لاستبعاده بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية، تريانسياه دجاني، رداً على سؤال حول خطط بوتين لحضور الاجتماع المقرر في بالي: إن إندونيسيا «ستظل محايدة»، وستدعو جميع الأعضاء وفقاً للإجراءات المعمول بها.

وقال دجاني: «موقفنا واضح تماماً.. نبني دبلوماسيتنا دائماً على أساس المبادئ».

وجاءت التصريحات بعد ساعات فقط من إشارة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى أنه قد يقاطع القمة إذا حضر الرئيس الروسي، قائلاً إن «فكرة الجلوس حول الطاولة» مع بوتين «بالنسبة لي هي خطوة مستبعدة للغاية».