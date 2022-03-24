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الكويت: ضرورة خفض التصعيد في أوكرانيا
الكويت: ضرورة خفض التصعيد في أوكرانيا
25 مارس 2022 01:02

الكويت (كونا)

بحث وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا تطورات الأزمة في أوكرانيا. وأكد ناصر على موقف دولة الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وفق حدودها المعترف بها دولياً.
كما شدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، لإيجاد حل سلمي للأزمة، التزاماً بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية أوكرانيا بدعم دولة الكويت للشعب الأوكراني، خصوصاً على الصعيد الإنساني، وللجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الأزمة.

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