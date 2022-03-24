تأكيد مصري على الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

ووفق بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تلقى الوزير شكري أمس اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات.

وشدد شكري على أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل الجهود كافة من أجل تحقيق ذلك.

وطبقاً للبيان، أحاط شكري نظيره الأوكراني بتناوُل القضية خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.