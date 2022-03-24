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الأمم المتحدة تطالب روسيا بوقف الهجوم على أوكرانيا «فوراً»
الأمم المتحدة تطالب روسيا بوقف الهجوم على أوكرانيا «فوراً»
25 مارس 2022 01:03

نيويورك (وكالات) 

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، أمس، بغالبية كبيرة بلغت 140 صوتاً، قراراً جديداً يطالب روسيا بأن توقف «فوراً» الهجوم على أوكرانيا.
وكانت الجمعية العامة بدأت اجتماعها، أمس الأول، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأيدت 140 دولة القرار، في حين امتنعت 38 عن التصويت وعارضته خمس دول.
وفي الثاني من مارس الجاري، وفي تصويت اعتبر «تاريخياً» في الجمعية العامة، أيدت 141 دولة عضواً قراراً أول غير ملزم «يطالب روسيا بأن تكف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا». وعارضت خمس دول القرار، بينها روسيا، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

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