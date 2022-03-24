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دول غرب أفريقيا ترفع العقوبات عن مالي
العقيد أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي
24 مارس 2022 23:22

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الخميس، رفع العقوبات التي فرضتها على مالي في يناير الماضي إثر انقلاب عسكري.
ورداً على ذلك، تقدم المجلس العسكري المالي بقيادة العقيد أسيمي جويتا بشكوى إلى محكمة دول التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أصدرت حكماً لصالح مالي، حسبما أفادت "إيكواس".
وقاد جويتا انقلابا في البلد الواقع في غرب أفريقيا ويبلغ تعداد سكانه نحو 20 مليون نسمة في مايو الماضي، ليطيح بالحكومة المؤقتة التي كانت تعتزم البقاء في السلطة حتى موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 27 فبراير الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي آنذاك عقوبات على المجلس العسكري، من بينها حظر على دخول خمسة أشخاص وتجميد أصولهم المالية، ومن بينهم رئيس الوزراء شوجيل مايجا ورئيس ما المجلس الوطني الانتقالي، ماليك دياو.

المصدر: د ب أ
أسيمي غويتا
عاصمي غويتا
مالي
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
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