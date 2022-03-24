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أردوغان يكشف نتيجة مفاوضات روسيا وأوكرانيا
جنود أوكرانيون في جبهة القتال
24 مارس 2022 22:13

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ما توصلت إليه المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال أردوغان، للصحفيين في بروكسل بعد قمة لحلف شمال الأطلسي، إن كييف وموسكو متفقتان على المسائل الفنية في محادثات السلام لكن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي مثل شبه جزيرة القرم.
وأضاف أردوغان أن القرارات، التي تبناها الحلف اليوم، يجب ألا تعد تهديداً لروسيا أو أي دولة أخرى لكن يجب أن تعتبر نوعاً من الردع.
تشترك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مع أوكرانيا وروسيا في حدود بحرية في البحر الأسود، ولها علاقات جيدة مع الدولتين وعرضت الوساطة لحل الصراع.
ويقول أردوغان إن هدف تركيا الأساسي، في إطار جهود وساطتها، هو الجمع بين الرئيسين الأوكراني والروسي في محادثات.
وأضاف أنه أخبر الحلفاء بالحاجة إلى وقف الحظر على قطاع الدفاع التركي الذي استهدفته عقوبات أميركية في 2020 بسبب شراء أنقرة لنظام إس-400 الدفاعي الروسي.

المصدر: رويترز
رجب طيب أردوغان
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أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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