بايدن يهدد برد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية

بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قمة زعماء دول حلف الناتو
24 مارس 2022 21:59
هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بالرد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وأضاف، في مؤتمر صحفي في بروكسل "سنرد، سنرد إذا استخدمها (الأسلحة الكيماوية). طبيعة الرد تعتمد على طبيعة الاستخدام". وأعرب الرئيس الأميركي عن "أمله" ألا تساعد الصين روسيا في التخفيف من تداعيات العقوبات الغربية، معتبرا أن المستقبل الاقتصادي لبكين "مرتبط بالغرب أكثر" من ارتباطه بالجار الروسي. وقال بايدن "أعتقد أن الصين تفهم أن مستقبلها الاقتصادي سيكون مرتبطا أكثر بعلاقاتها مع الغرب وليس (بعلاقاتها) مع روسيا. ولدي أمل كبير أنها لن تقوم" بمساعدة موسكو للتخفيف من أثر العقوبات التي فرضت عليها بعد العملية في أوكرانيا. كان مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية أكدوا، في وقت سابق اليوم الخميس، أن البيت الأبيض شكل فريقاً من الخبراء للخروج بخطط تتعلق بالرد المحتمل للولايات المتحدة إذا ما استعملت روسيا أسلحة دمار شامل، سواء كيماوية أو بيولوجية أو نووية. وحذر مسؤولون أميركيون من أن اتهامات روسيا لأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيماوية قد تكون مؤشرا على أن موسكو ربما تلجأ هي لاستخدامها. ويبحث فريق، معروف داخليا باسم "فريق النمر"، التوقعات المحتملة للأشهر الثلاثة المقبلة. وأضاف مسؤول أميركي أن هذا الفريق يضع خططا طارئة للسيناريوهات والاحتمالات المختلفة بما في ذلك احتمال لجوء روسيا لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية واستهداف قوافل أمنية أميركية. وأشار المسؤول إلى أن الفريق يبحث أيضا احتمال استخدام روسيا لأسلحة نووية. وأحجم المسؤول عن التكهن بالرد الأميركي على استخدام روسيا المحتمل لأسلحة دمار شامل موضحا أنه سيكون هناك رد.