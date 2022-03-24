أميركا سترد إذا استخدمت روسيا أسلحة دمار شامل في أوكرانيا
آثار قصف في كييف
24 مارس 2022 21:27
قال مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض شكل فريقا من الخبراء للخروج بخطط تتعلق بالرد المحتمل للولايات المتحدة إذا ما استعملت روسيا أسلحة دمار شامل، سواء كيماوية أو بيولوجية أو نووية، خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقالت الرئاسة الروسية، هذا الأسبوع، إن مثل تلك الأسلحة لن تُستخدم إلا في حالة "التهديد الوجودي". وحذر مسؤولون أميركيون من أن اتهامات روسيا لأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيماوية قد تكون مؤشرا على أن موسكو ربما تلجأ هي لاستخدامها. وقال المسؤولون إن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أرسل مذكرة داخلية للأجهزة الأمنية والوكالات بتاريخ 28 فبراير الماضي تطلب تشكيل مجموعة استراتيجية لبحث التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تحدث نتيجة العملية الروسية. ويبحث فريق آخر، معروف داخليا باسم "فريق النمر"، التوقعات المحتملة للأشهر الثلاثة المقبلة. وقال أحد المسؤولين إن المجموعة الاستراتيجية تعمل "لمراقبة المخاطر والتخفيف من وطأتها، بينما تبحث أمر كيفية الدفع بالمصالح الأميركية والدفاع عنها". أضاف المسؤول أن هذا الفريق يضع خططا طارئة للسيناريوهات والاحتمالات المختلفة بما في ذلك احتمال لجوء روسيا لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية واستهداف قوافل أمنية أميركية وتعطل سلاسل إمداد الغذاء العالمية والاستجابة المتواصلة لأزمة اللاجئين. وأشار المسؤول إلى أن الفريق يبحث أيضا احتمال استخدام روسيا لأسلحة نووية. وأحجم المسؤول عن التكهن بالرد الأميركي على استخدام روسيا المحتمل لأسلحة دمار شامل موضحا أنه سيكون هناك رد.