مجموعة السبع توجه تحذيراً إلى روسيا

حذر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى روسيا، اليوم الخميس، من مغبة استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال الزعماء، في بيان مشترك بعد محادثات في العاصمة البلجيكية بروكسل نشرته ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة "نحذر من أي تهديد باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو أي مواد ذات صلة". وأضافوا أن كل دول المجموعة مستعدة للترحيب بلاجئين من أوكرانيا. على صعيد الطاقة، دعا الزعماء الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بمسؤولية وتعزيز الإمدادات التي تضخها للأسواق الدولية، وأضافوا أن منظمة أوبك لديها دور لتلعبه في هذا الشأن. وقالوا أيضاً إنهم سيتجنبون أي حظر على صادرات الأغذية. تضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.