كوريا الشمالية تطلق صاروخاً عابراً للقارات هو الأبرز منذ 2017
أرشيفية
24 مارس 2022 20:45
أطلقت كوريا الشمالية الخميس «صاروخاً بالستياً عابراً للقارات»، فيما يعدّ أبرز تجربة لها منذ عام 2017 وتصعيداً في اختبارات تجريها منذ مطلع العام، في خطوة لقيت إدانات واسعة من واشنطن وسيول وطوكيو. ودانت واشنطن «بشدة» هذا الاختبار الذي ردت عليه كوريا الجنوبية بإطلاق صواريخ عدة في بحر اليابان، في حين اعتبرت طوكيو أن خطوة بيونغ يانغ تهدد أمنها وأمن المنطقة والعالم. ويطوي الإطلاق الكوري الشمالي عملياً صفحة وعد قطعه الزعيم كيم جونغ أون بوقف اختبار الصواريخ البعيدة المدى والأسلحة النووية، وهو ما ترافق مع خطوات دبلوماسية منها لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018. الا أن المباحثات انهارت لاحقاً وتعثّرت الجهود الدبلوماسية، على رغم محاولة إدارة الرئيس جو بايدن الذي خلف ترامب مطلع 2021، أن تعرض على بيونغ يانغ خوض جولات جديدة من المشاورات. وبعد ساعات من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت «مقذوفاً غير معروف نحو الشرق»، أكد رئيس البلاد مون جاي-إين أن المقذوف عبارة عن صاروخ بالستي عابر للقارات. وقال في بيان إن ذلك يشكّل «خرقاً لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم كيم جونغ أون المجتمع الدولي». ورأى أن إطلاق الصاروخ «يشكّل تهديداً خطيراً لشبه الجزيرة الكورية والمنطقة والمجتمع الدولي»، ويعدّ أيضاً «خرقاً فاضحاً» لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأشار الى أن الصاروخ «حلّق مدة 71 دقيقة وسقط قرابة الساعة 15:44 (06:44 ت غ) في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، على مسافة نحو 150 كلم شرق شبه جزيرة هوكايدو أوشيما». وأضاف «نظراً الى أن الصاروخ البالستي حلّق هذه المرة على علو يفوق ستة آلاف متر، وهو أعلى بكثير من صاروخ هواسونغ-15 (...) الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2017، يعتقد أن صاروخ اليوم هو نوع جديد».